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Существуют неясные моменты в расследовании крушения украинского самолёта Boeing 737. Эти нюансы необходимо расследовать, чтобы не допустить подобные катастрофы в будущем, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Катастрофа самолёта стала событием, которое буквально сожгло моё сердце, — цитирует политика ТАСС.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Семьям передали 57 тел, а имена 148 человек опубликованы на сайте организации судебной медицины Ирана, был проведён анализ их ДНК.

Кабул, Лондон, Оттава, Киев и Стокгольм обратились к Ирану с требованием выплатить компенсации за сбитое воздушное судно.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер сбили по ошибке: его приняли за американский военный самолёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Украины выделило по 200 тысяч гривен ($8,3 тысячи) семьям погибших при крушения самолёта Boeing в Иране. Об этом сообщил премьер страны Алексей Гончарук.