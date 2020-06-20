Власти Саудовской Аравии отменяют комендантский час с 21 июня

https://static.news.ru/photo/1e05d652-b300-11ea-ae7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Власти Саудовской Аравии объявили об отмене с 21 июня комендантского часа, введённого из-за пандемии коронавируса.

Запрет на передвижения во всех городах королевства перестаёт действовать с 6:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Возобновят работу все ранее закрытые коммерческие объекты с условием соблюдения мер предосторожности, таких как соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок.

Однако собираться в группы более 50 человек запрещено. Также останутся закрытыми границы страны, не возобновится международное авиасообщение, передаёт агентство SPA со ссылкой на источник в МВД Саудовской Аравии.

Как писал NEWS.ru, строгие меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса, были введены в королевстве в марте.

В последнюю неделю мая Саудовская Аравия начала ослаблять ограничения на передвижения и поездки. Первый этап начался 28 мая, 24-часовой комендантский час сократили, он стал действовать с 15:00 до 06:00 ежедневно по всей стране. С 30 мая жителям разрешили свободно передвигаться в период с 06:00 до 20:00.

Министр туризма королевства Ахмед аль-Хатыб сообщил, что власти готовы возобновить внутренний туризм в королевстве с конца месяца Шавваль мусульманского календаря — с 21 июня, если получат на это разрешение министерства здравоохранения, так как большинство саудовцев захотели провести лето у себя на родине в отличие от предыдущих годов, когда они предпочитали выезжать за границу.

По последним данным, более 8 млн человек в мире заразились коронавирусом, свыше 460 тысяч умерли, более 4,2 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству инфицированных. На первом месте США — 2 222 576 человек, на втором месте Бразилия — 1 032 913. Также в первой десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото — четыре случая. Население африканского королевства — чуть более 2 млн человек.

На 20 июня в России — 576 952 случая коронавирусной инфекции (+7889 за последние сутки), 334 592 выздоровели (+10 186 за последние сутки), умерли 8002 человека (+161 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице — 212 978 (+1057 за последние сутки) заболевших, 134 549 выздоровели (+2115 за последние сутки), 3565 умерли (+34 за последние сутки).