https://static.news.ru/photo/7d9e1212-2cb6-11ea-bec0-fa163e074e61_660.jpg Дамаск в новогоднюю ночь. Фото: Ammar Safarjalani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один человек погиб и более 50 пострадали в Сирии в новогоднюю ночь из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы.

В Дамаске вскоре после наступления полуночи скончался 17-летний молодой человек, в голову которому попала пуля. Кроме того, в городе 10 человек были госпитализированы с различными ранениями из-за беспорядочной стрельбы и фейерверков, передаёт телеканал Syria TV.

Издание уточняет, что в Латакии пострадали 32 человека, в Хаме — четверо, в Алеппо и Хомсе — двое. В Тартусе из-за попадания шальных пуль госпитализированы трое.

Ранее NEWS.ru писал, что боксёрская собака умерла в Аргентине на руках у хозяев после панических атак, вызванных запусками салютов. Пёс не смог вынести фейерверков, потому что боялся их и был уже стар, рассказала владелица животного в посте в Facebook. Антонелла отметила, что её сын пытался успокоить собаку, которая страдала, пока жители города Эскель веселились, запуская петарды.