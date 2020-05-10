В Саудовской Аравии выявили за сутки рекордное число случаев COVID-19

Более 1,9 тысячи заражённых коронавирусом за последние сутки было выявлено в Саудовской Аравии. Это количество стало рекордным с начала эпидемии.
По данным Министерства здравоохранения королевства, общее число случаев заражения COVID-19 достигло 39 048 (+1912), выздоровели 11 457 человек, скончались 246.
Саудовские власти также предупредили, что из-за нарушения мер самоизоляции число случаев заболевания может увеличится до 200 тысяч и тогда система здравоохранения уже не сможет справиться с ситуацией,
Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом в России сообщили, что в стране снизились темпы роста числа инфицированных COVID-19. Там отметили, что количество случаев заражения превысило 200 тысяч, однако среднесуточные темпы роста снизились с 7,5% до 6,5%. Как подсчитали специалисты, сейчас на 100 тысяч жителей России приходятся почти 143 инфицированных, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен