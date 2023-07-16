В Иране ужесточат контроль за ношением хиджаба Tasnim: иранская полиция будет следить за ношением хиджаба с помощью организованных патрулей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иранские полицейские будут строже следить за ношением женщинами хиджаба, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на правоохранительные органы. Уточняется, что для этого будут организованы пешие и автомобильные патрули.

Агентство отмечает, что подобные меры принимают для обеспечения безопасности общества. По новым правилам, полицейские будут обязаны сделать замечание женщинам, не носящим хиджаб, и рекомендовать надеть его. В противном случае в отношении иранок будут применять правовые меры и привлекать к ответственности.

Ранее сообщалось, что иранок, не носящих на улице хиджабы, начнут вычислять через умные камеры. Устройства устанавливают на улицах в том числе для фиксации тех, кто носит головной убор, но делает это «небрежно». Нарушительницы будут получать предупреждение о нарушении закона.

До этого полиция арестовала двух иранок, которых облил йогуртом посетитель магазина в городе Шандиз. Мужчина напал на женщин, потому что они были без хиджабов, за это же их и арестовали. Нападавший тоже отправился под арест за нарушение порядка. Владельцу магазина вынесли предупреждение насчет необходимости соблюдать закон о дресс-коде.