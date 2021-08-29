«Не может быть речи»: Турция не сможет принять афганских беженцев

Турецкие власти сообщили, что выполнили моральный долг по части миграции, о принятии большего количества беженцев не может быть речи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит агентство Reuters.

О дополнительной волне беженцев не может быть и речи. Турция до конца выполнила моральные и гуманитарные обязанности в отношении миграции, — сказал Чавушоглу по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.

Чавушоглу отметил , что Анкара намерена взять дистанцию по вопросу афганских беженцев, поскольку у властей нет дополнительных средств на финансирование этой гуманитарной акции. Также он заметил, что ситуация с афганскими беженцами может принять кризисный характер и европейским странам необходимо извлечь уроки из опыта с сирийскими беженцами.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной.

Ранее стали известны масштаб и стоимость вооружений, попавших к талибам.