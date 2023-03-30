Трое против Эрдогана: что будет, если он проиграет президентские выборы 14 мая в Турции состоятся выборы президента, исход которых может существенно повлиять на отношения с Москвой

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Верховный избирательный совет Турции объявил имена четырех кандидатов для участия в президентских выборах, запланированных на 14 мая. NEWS.ru рассказывает, кто претендует на победу и что триумф каждого их них будет означать для России.

Почему Эрдоган — главный претендент

Первый кандидат, прошедший квалификацию, и один из главных претендентов на пост президента — нынешний лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Еще в 1990-х политик занимал должность мэра Стамбула. С 2003 по по 2014 год он был премьер-министром Турции, а с 2014-го и по сегодняшний день возглавляет Турецкую Республику на посту президента.

Сейчас Эрдоган намерен выиграть выборы в третий раз. Он баллотируется от Общественного альянса, в который входят возглавляемая им правящая Партия справедливости и развития (ПСР), правая Партия национального движения (ПНД) и несколько других небольших политических организаций.

Эксперты отмечают, что главное препятствие Эрдогана на пути к третьему президентскому сроку — испорченный имидж после слабой реакции его правительства на разрушительные февральские землетрясения, погубившие более 48 тыс. человек. Также турецкий народ винит политика за то, что недостаточно подготовил страну к катаклизму, хотя сейсмоопасной Турции не впервой сталкиваться с подобными стихийными бедствиями.

Кроме того, многие турки не одобряют консервативно-исламистский курс страны и противоречивую денежно-кредитную политику, которая вызвала галопирующую инфляцию.

Тем не менее многие аналитики считают, что поражение Эрдогана на предстоящих выборах немыслимо. По мнению экспертов, это связано, во-первых, с авторитетом политика, а во-вторых, с непрозрачностью избирательного процесса в Турции.

Специалисты прогнозируют, что даже в случае поражения Эрдогана на выборах лояльные ему судьи и чиновники не дадут оппозиции победить и попытаются аннулировать результаты голосования. Так, в 2019 году ЦИК отменил победу кандидата от оппозиции на выборах мэра Стамбула. Позже его приговорили к тюремному сроку.

Фото: tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Почему Кылычдароглу — турецкий Ганди

Согласно опросам общественного мнения от 28 марта, в популярности от Эрдогана несильно отстает лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу. Кандидатуру Эрдогана поддержали около 32% турков, а предпочтение Кылычдароглу отдали 27% проголосовавших.

У 74-летнего политика нет такого опыта, как у Эрдогана, он пока не занимал настолько же высоких должностей в правительстве.

Зато у Кылычдароглу, экономиста по образованию, есть опыт работы в финансовых учреждениях: в Министерстве финансов и в Генеральном управлении по доходам (Казначействе).

На Кылычдароглу делают ставку большинство недовольных Эрдоганом турок. Оппозиционный кандидат выступает от «Стола шести» — альянса, куда входит возглавляемая им НРП и несколько оппозиционных политических объединений вроде Партии добра, Партии будущего и Партии счастья.

В народе Кылычдароглу знают как бескомпромиссного борца с коррупцией, известного спокойной манерой вести дискуссии. За это, а также физическое сходство с Махатмой Ганди за ним закрепилось прозвище Ганди Кемаль. Правда, на протяжении карьеры эта сдержанность скорее мешала политику, так как он зачастую тушевался на фоне более эмоциональных соперников вроде Эрдогана.

«Он милый и очень спокойный, даже слишком спокойный. Кемаль никогда не повышает голос, он никогда не кричит. Что он такой тихий, иногда действительно сводит меня с ума», — характеризует Кылычдароглу супруга.

Аналитики не исключают его шансов на победу, слава антикоррупционера сейчас особенно резонирует с турецкой улицей после спорного ответа «коррумпированного» правительства Эрдогана на землетрясения.

Фото: EPA/TASS Кемаль Кылычдароглу

Почему Индже — танцующий политик

Третий кандидат на пост президента — учитель физики, директор школы и политик Мухаррам Индже.

Он уже дважды безуспешно баллотировался на пост главы Народно-республиканской партии, возглавляемой Кылычдароглу, а в 2018 году проиграл Эрдогану на президентских выборах.

В 2021 году Индже заявил, что нынешнее правительство и оппозиция в их современном виде не способствуют процветанию Турции, и основал свою партию «Родина». Там считают, что для успешного развития турецкому народу нужно вернуться на путь секулярного и националистического кемализма — политической модели, которую заложил основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Политик обещает преобразовать Турцию в светское национальное государство, каким оно и должно было быть по заветам Ататюрка, известного как «отец всех турок».

«Мы преобразуем и изменим Турцию. Нельзя верить, что нынешние власти смогут предложить решения проблем нашей страны», — заявлял Индже.

Секулярные идеи политика особенно популярны среди молодого населения Турции. Чтоб привлечь их на свою сторону, Индже идет на разные уловки, к примеру выкладывает в социальные сети видео, где исполняет модные танцы.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press Мухаррам Индже

Почему Оган — кандидат от Азербайджана

Список претендентов на пост президента Турции завершает 55-летний политик азербайджанского происхождения Синан Оган, получивший докторскую степень в области международных отношений в МГИМО.

Оган преподавал в Азербайджане, работал научным сотрудником в Институте тюркологии Университета Мармараю, возглавлял отдел российских и украинских исследований в Евразийском центре стратегических исследований, возглавлял один из самых влиятельных в Турции медиахолдингов «Узан груп».

Политическая карьера Огана началась в 2011 году, когда на всеобщих выборах в Турции его избрали депутатом от Партии националистического движения. Правда, в 2015 году его оттуда исключили за «независимую деятельность». И хотя политик сумел вернуться в родную партию по решению суда, но в 2017 году его оттуда снова исключили опять за независимость. Тем не менее Оган не намерен завершать политическую карьеру и верит, что может стать следующим президентом.

«Около 25% электората еще не решили, за кого голосовать. За кого они будут голосовать? За меня. В Турции есть большая националистическая прослойка, которая не хочет голосовать за Эрдогана или Кылычдароглу. Кому они отдадут голоса? Мне», — говорил Оган.

В партии Огана часто подчеркивают, что в отличие от остальных партий они полностью независимы, не получают больших денег от инвесторов и поэтому смогут проводить политику, строящуюся на интересах турецкого народа.

Фото: AP/TASS Синан Оган

Эрдоган точно победит?

В разговоре с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов отметил, что поражение Эрдогана крайне маловероятно, поскольку у него прочные позиции, которые только крепнут за счет «не очень умелых» действий и споров внутри оппозиции.

Оган и Индже, по его мнению, не наберут необходимое количество голосов, а альянс Кылычдароглу слишком далек от турецкого народа. По словам Образцова, в Турции даже шутят, что кандидата от оппозиции не понимает половина Турции, так как он говорит на слишком европеизированном и рафинированном языке.

С прогнозом Образцова согласен турецкий политолог Икбаль Дюрре. При победе кандидата от оппозиции, полагает Дюрре, можно было бы, к примеру, ожидать, что Анкара сменит свой внешнеполитический курс по отношению к соседям и можно будет увидеть более быстрые темпы налаживания отношения с Дамаском.

Как результаты выборов в Турции повлияют на отношения с Россией

Востоковед Образцов пояснил NEWS.ru, что в случае наиболее вероятной победы Эрдогана Турция продолжит ту же ситуативную политику, какой она славится сейчас.

«Я бы не назвал ее политикой равной удаленности, просто в разных условиях Эрдоган будет принимать те решения, которые, с его точки зрения, наиболее выгодны Турции», — говорит эксперт.

При победе Кылычдароглу Турция, считает эксперт, будет проводить среднеевропейскую пронатовскую и проамериканскую политику. Что интересно: на момент основания возглавляемая им Народно-республиканская партия придерживалась пророссийских и даже пробольшевистских взглядов, но сейчас от этих позиций отошли.

В том, что при победе оппозиции и Кылычдароглу Турция будет вести более прозападную политику, убежден и Дюрре. Эксперт рассказал NEWS.ru, что для выхода из экономического кризиса власти будут выстраивать долгосрочные и выгодные для себя связи с западными странами.

Дюрре считает, что победа оппозиции на выборах, несомненно, приведет к охлаждению отношений с Россией, которые сейчас во многом держатся на личных отношениях Эрдогана и президента России Владимира Путина.

Тем не менее оппозиция в случае победы все равно попытается сохранить отношения с Москвой, балансируя между Россией и Западом, уверен Дюрре.

«К примеру, существующие проекты сотрудничества сохранятся, но новых, возможно, будет не так много, как это было при Эрдогане», — считает эксперт.