Названо главное преимущество основного конкурента Эрдогана на выборах Политолог Дюрре: Кылычдароглу может победить Эрдогана на выборах благодаря поддержке курдов

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Кемаль Кылычдароглу

Кандидат от оппозиционного «Народного альянса» на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу может победить действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана благодаря поддержке прокурдской Демократической партии народов, рассказал NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре. Эксперт добавил, что ДПН обеспечит основному конкуренту нынешнего руководителя государства до 12% дополнительных голосов. Собеседник отметил, что симпатии курдов, скорее всего, имеют решающее значение.

Кылычдароглу может выиграть выборы. Турция сейчас в таком политическом и экономическом положении, когда один-два дня могут изменить общественные настроения, а до выборов около 50 дней. Сейчас Кылычдароглу лидирует по опросам, но это не гарантирует ему победу, хотя он заручился поддержкой прокурдской Демократической партии народов, а это до 12% голосов. Симпатии курдов, по признанию всех сторон, имеют определяющие значение, — отметил Дюрре.

О выдвижении Эрдогана кандидатом на пост главы республики стало известно 21 марта. Президентские выборы в стране состоятся 14 мая в соответствии с подписанным лидером указом. В тот же день также пройдут выборы депутатов в парламент 28-го созыва.

Оппозиционные силы обвиняли действующего президента в том, что он перенес выборы на месяц раньше изначально запланированной даты, чтобы те существенно потеряли время для проведения предвыборных кампаний. Известно, что основным оппонентом Эрдогана в борьбе за пост станет Кемаль Кылычдароглу, кандидат от оппозиционного «Народного альянса» — объединения шести оппозиционных партий.

Кроме того, 17 марта стало известно, что полный тезка действующего турецкого президента 24-летний Реджеп Тайип Эрдоган подал заявку для участия в парламентских выборах. Он будет баллотироваться от провинции Невшехир в Центральной Турции.