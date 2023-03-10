В центре Баку произошла перестрелка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Баку, Азербайджан

В центре Баку произошла перестрелка, передает Sputnik Азербайджан со ссылкой на МВД Азербайджана. Три человека получили ранения на улице Самеда Вургуна.

Один или несколько преступников открыли огонь возле здания Бакинского государственного цирка. На место прибыли сотрудники полиции.

Одному из раненых прохожие оказали первую помощь.

Позже стали известны личности двух пострадавших: ранены Фаган Рагимли 2002 года рождения и Тамерлан Гусейнов 1983-го. Их обоих доставили в больницу.

Накануне вечером в немецком Гамбурге в центре «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) произошла стрельба. По последним данным, погибли семь человек, пострадали еще 24, состояние семерых из них оценивается как тяжелое. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал произошедшее «жестоким актом насилия».

Вероятно, стрельбу устроил бывший член этой организации. Преступник действовал в одиночку, власти квалифицируют произошедшее как серийное убийство. Журналисты отметили, что злоумышленнику от 30 до 40 лет, в списках экстремистов он не числился, ранее проблем с законом не имел. В здание религиозной организации, где проходила служба, мужчина проник силой. В помещении находилось около 50 человек.