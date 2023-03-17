Турки смогут проголосовать за двух Эрдоганов в день выборов президента TGRT: полный тезка Эрдогана решил баллотироваться в турецкий парламент

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Полный тезка действующего турецкого президента 24-летний Реджеп Тайип Эрдоган подал заявку для участия в парламентских выборах, которые пройдут 14 мая в стране вместе с президентскими выборами, сообщила телекомпания TGRT. Он будет баллотироваться от провинции Невшехир в центральной Турции.

Я родился спустя три дня после того, как наш нынешний президент был посажен в тюрьму за то, что прочитал стихотворение. Мой отец, который очень любит нашего президента, в знак солидарности с ним дал мне имя Реджеп Тайип, — рассказал молодой политик.

Президент Турции 10 марта подписал указ о проведении 14 мая выборов президента. В тот же день будут проведены выборы депутатов в парламент 28-го созыва.

Оппозиционные силы обвиняли действующего президента в том, что он перенес выборы на месяц раньше изначально запланированной даты, чтобы те существенно потеряли время для проведения предвыборных кампаний. Известно, что основным оппонентом Эрдогана в борьбе за пост станет Кемаль Кылычдароглу, кандидат от оппозиционного «Народного альянса» — объединения шести оппозиционных партий.