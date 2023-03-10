Эрдоган назначил дату всеобщих выборов в Турции Эрдоган назначил всеобщие выборы в Турции на 14 мая

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о проведении 14 мая выборов президента, сообщает агентство Anadolu. В тот же день будут проведены выборы депутатов в парламент 28-го созыва. С сегодняшнего дня кандидаты могут начать предвыборную кампанию.

О том, что выборы состоятся 14 мая, Эрдоган сообщал еще в январе, но сегодня был последний день для того, чтобы объявить их официально подписанием указа.

Оппозиционные силы обвиняли действующего президента в том, что он перенес выборы на месяц раньше изначально запланированной даты, чтобы те существенно потеряли время для проведения предвыборных кампаний. Известно, что основным оппонентом Эрдогана в борьбе за пост станет Кемаль Кылычдароглу, кандидат от оппозиционного «Народного альянса» — объединения шести оппозиционных партий.

1 марта центр Areda Survey опубликовал результаты опроса среди жителей Турции, согласно которым свой голос за Эрдогана готовы отдать 49,8% респондентов. Кылычдароглу получил 21,7% голосов, а третьим стал Мансур Яваш, набравший 9,6%. Среди политических сил 38,5% опрошенных отдали предпочтение правящей Партии справедливости и развития.