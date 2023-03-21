Эрдогана выдвинули кандидатом в президенты Турции

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут кандидатом на пост главы страны, передает CNN Turk со ссылкой на заявление Высшего избирательного совета (Центризбиркома). Президентские выборы в стране состоятся 14 мая.

Высшая избирательная комиссия одобрила кандидатуру Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента, — указано в сообщении.

Президент Турции 10 марта подписал указ о проведении 14 мая выборов президента. В тот же день будут проведены выборы депутатов в парламент 28-го созыва.

Оппозиционные силы обвиняли действующего президента в том, что он перенес выборы на месяц раньше изначально запланированной даты, чтобы те существенно потеряли время для проведения предвыборных кампаний. Известно, что основным оппонентом Эрдогана в борьбе за пост станет Кемаль Кылычдароглу, кандидат от оппозиционного «Народного альянса» — объединения шести оппозиционных партий.

17 марта также стало известно, что полный тезка действующего турецкого президента 24-летний Реджеп Тайип Эрдоган подал заявку для участия в парламентских выборах. Он будет баллотироваться от провинции Невшехир в Центральной Турции.