Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут кандидатом на пост главы страны, передает CNN Turk со ссылкой на заявление Высшего избирательного совета (Центризбиркома). Президентские выборы в стране состоятся 14 мая.
Высшая избирательная комиссия одобрила кандидатуру Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента, — указано в сообщении.
Президент Турции 10 марта подписал указ о проведении 14 мая выборов президента. В тот же день будут проведены выборы депутатов в парламент 28-го созыва.
Оппозиционные силы обвиняли действующего президента в том, что он перенес выборы на месяц раньше изначально запланированной даты, чтобы те существенно потеряли время для проведения предвыборных кампаний. Известно, что основным оппонентом Эрдогана в борьбе за пост станет Кемаль Кылычдароглу, кандидат от оппозиционного «Народного альянса» — объединения шести оппозиционных партий.
17 марта также стало известно, что полный тезка действующего турецкого президента 24-летний Реджеп Тайип Эрдоган подал заявку для участия в парламентских выборах. Он будет баллотироваться от провинции Невшехир в Центральной Турции.