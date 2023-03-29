В Турции заявили, что возомнившим себя империей США придется поплатиться Yeni Safak: возомнившие себя Римской империей США обязательно рухнут

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США, которые возомнили себя «Американской империей», рухнут, заявил обозреватель турецкой Yeni Safak Абдулла Мурадоглу. Он отметил, что в США начали сравнивать свою страну с Древним Римом, а история любит повторяться.

В последнее время многие американские авторы пишут о сходстве между Древним Римом и современной Америкой. В этих материалах отмечается, что США, превратившиеся из республики в империю, повторяют историю Древнего Рима. <...> как и Рим, «Американская империя» рухнет, — считает автор публикации.

Мурадоглу указал на то, что даже спустя 20 лет после вторжения в Ирак начавшие его американские политики «нисколько не сожалеют» о содеянном. Своим вторжением США рассчитывали принести мир на Ближний Восток, однако на самом деле разрушили его. Ситуация повторилась и в Афганистане, напомнил журналист.

Он также рассказал, что неоконсерваторы и либералы проводят параллели между вторжением США в Ирак и спецоперацией на Украине и призывают российского президента к международной ответственности. Однако многие страны, которые обвиняют Россию в интервенции, не признают Международный суд, заключил Мурадоглу.

Ранее обозреватель Фарид Закария в эфире телеканала CNN заявил, что США столкнутся с невиданных масштабов экономическим кризисом, когда доллар прекратит доминировать на глобальном рынке. По его мнению, необычным сейчас, во время кризиса, является то, что доллар ослабевает, а не укрепляется как это было раньше.

У доллара был уникальный статус, если он изменится, то США ждет «невиданная расплата», считает Закария.