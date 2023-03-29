В США рассказали, что станет с экономикой страны из-за ослабления доллара Американский журналист Закария: из-за ослабления доллара экономику США ожидает крах

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

США столкнутся с невиданных масштабов экономическим кризисом, когда доллар прекратит доминировать на глобальном рынке, заявил обозреватель Фарид Закария в эфире телеканала CNN. По его мнению, необычным сейчас, во время кризиса, является то, что доллар ослабевает, а не укрепляется как это было раньше.

Украинский кризис в сочетании со все более конфронтационным подходом Вашингтона к Пекину создал идеальный шторм, в котором и Россия, и Китай ускоряют усилия по диверсификации, уходя от доллара, — подчеркнул журналист.

Закария призвал соотечественников начинать беспокоиться, поскольку Белый дом не собирается «отказываться от дурных геополитических привычек». Власти не заботятся о росте дефицита, они привыкли «сорить деньгами», указал обозреватель.

Федеральная резервная система прежде спасала экономику США, прибегая к «нездоровым манипуляциям», но тогда у доллара был уникальный статус. Если он изменится, то США ждет «невиданная расплата», считает Закария.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что из-за изменчивости цены доллара возникает нестабильность мировой экономики, что также может привести к банковскому кризису на фондовых рынках, особенно в США. Он пояснил, что девальвация доллара станет необратимым процессом, если «печатный станок будет работать больше».