Путин рассказал, как можно избежать урона от санкций Путин призвал увеличивать спрос на внутреннем рынке для борьбы с влиянием санкций на экономику

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства признал, что российская экономика может потерпеть урон из-за западных санкций, передает РИА Новости. Для борьбы с этим влиянием Путин предложил обеспечивать устойчивый спрос на внутреннем рынке.

Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса, — заявил Путин.

На встрече с правительством Путин отметил, что российские предприниматели успешно осваивают освободившиеся места иностранных компаний. Также он отметил, что в России на рекордно низком уровне остается уровень безработицы. По словам президента, в стране в среднем «подрастают» реальные доходы, но в некоторых регионах это не так.

Ранее стало известно, что американская корпорация Cargill, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России. Сотрудничество прекратиться во время следующего сельскохозяйственного сезона — с 1 июля 2023 года.