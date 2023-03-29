Экспорт зерна из России прекращает один из крупнейших в мире поставщиков РБК: американский трейдер Cargill в новом сезоне прекратит экспорт российского зерна

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская корпорация Cargill, которая является одним из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России. Она остановит отгрузку продовольствия со следующего сельскохозяйственного сезона, начинающегося с 1 июля 2023 года, сообщает РБК.

Агентство уточнило, что о своих планах Cargill письмом проинформировала Минсельхоз России. В нем американская компания подчеркнула, что отгрузки текущего сезона выполнит «в полном объеме».

Данный поставщик сельхозпродукции входит в топ-10 экспортеров российского зерна. При этом в Минсельхозе считают, что решение Cargill не скажется на экспорте. Также российская «дочка» Cargill заявила, что пересмотрит принадлежащий ей портфель активов, связанных с экспортом зерна.

Ранее директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Алексей Иванов заявил, что одной из проблем для аграриев при экспорте зерна становится постоянное изменение отношения к подобным сделкам в правительстве РФ. Преподаватель ВШЭ отметил, что в России из-за этого не прикладывается усилий для заключения долгосрочных сделок с покупателями.