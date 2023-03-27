Названа проблема экспорта российского зерна Преподаватель ВШЭ Иванов: краткосрочные сделки по экспорту зерна проблемны для аграриев

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Одной из проблем для аграриев при экспорте зерна становится постоянное изменение отношения к подобным сделкам в правительстве РФ, считает директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Алексей Иванов. В беседе с РИАМО преподаватель ВШЭ отметил, что в России из-за этого не прикладывается усилий для заключения долгосрочных сделок с покупателями.

Мы постоянно меняем свое отношение к зерновому экспорту: то мы его активно поддерживаем, то блокируем. И на этом фоне наша страна не прикладывает никаких усилий, чтобы заключить долгосрочные соглашения с покупателями российского зерна, — пояснил эксперт.

Иванов отметил, что еще одной проблемой является изменчивость цен на зерно, так как аграриям необходимо планировать урожай минимум на полгода вперед, в то время как стоимость продукции непредсказуемо растет или снижается. На цены влияет множество факторов, в том числе финансовые спекуляции, засуха, неожиданно большой урожай и панические настроения инвесторов. В условиях геополитического конфликта ситуация для экспорта российского зерна ухудшилась.

По словам эксперта, России следует заключать долгосрочные контракты на поставку зерна. Он напомнил о возможности заключить соглашения на долгосрочной основе с государствами Ближнего Востока в рамках проекта «Агрофинмост», которые не поддержало правительство РФ.

Теперь же мы пожинаем плоды. Реагируем на изменения рынка в режиме пожаротушения. Цены поднялись — у нас трудности с логистикой, цены упали — сложности со сбытом. Плохой урожай — проблема, хороший урожай — тоже проблема. Наблюдаемый сейчас избыток зерна — тоже головная боль. Такие вот качели, — заключил Иванов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 марта заявил, что зерновая сделка будет продлена на 60 дней, а не на 120, потому что часть cделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована. По его словам, продление зерновой cделки является жестом доброй воли со стороны России.