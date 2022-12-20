«Странная история»: востоковед оценила приговор мэру Стамбула Востоковед Супонина: в приговоре мэру Стамбула Имамоглу виден административный ресурс

Фото: Virginie Lefour/Global Look Press

Экрем Имамоглу

В деле оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу об оскорблении турецкого Центризбиркома явно виден административный ресурс, в нем чувствуется излишнее влияние чиновников на принятие решения, считает востоковед Елена Супонина. По ее мнению, формально заключение Имамоглу на срок в два года и семь месяцев является законным, но сама ситуация выглядит странной и оппозиция Турции точно будет возмущена. При этом эксперт отметила, что пока народных волнений в стране не так много, пишет ИА SM.News.

В этой истории попахивает, конечно, сильно административным ресурсом. Хотя Эрдоган и его окружение будут говорить, что все по закону. И формально буква закона соблюдена. Но оппозиция возмущается. Хотя примечательно, что народных волнений не так много. И это, наверное, просчитывают сторонники Эрдогана, — рассказала Супонина.

Востоковед добавила, что ситуация с мэром Имамоглу была бы смешной, если бы ему не грозил реальный тюремный срок. Она убеждена, что мэр Имамоглу «ничего такого» не сказал. Помимо того, история с якобы оскорблением избиркома Турции произошла давно — еще три года назад. Супонина напомнила, что тогда Имамоглу был избран на пост мэра Стамбула, но власти отменили результаты выборов и назначили другие, на которых оппозиционер также победил. Тогда он, общаясь с прессой, позволил себе ироничное высказывание о «политических играх», за что в итоге сейчас был осужден.

14 декабря турецкий суд вынес приговор о тюремном заключении оппозиционного политика Экрема Имамоглу сроком на 2 года, 7 месяцев и 15 дней за оскорбление Центризбиркома в 2019 году. Три года назад он выиграл выборы на пост мэра Стамбула.