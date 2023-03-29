Политолог назвал условие победы Эрдогана на выборах президента Турции Политолог Дюрре: победу на выборах Эрдогану обеспечит только рост экономики Турции

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Победу на выборах президента Турции нынешнему лидеру страны Реджепу Эрдогану обеспечит только рост экономики государства, рассказал NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре. Эксперт отметил, что глава республики также обязан показать соотечественникам успешную ликвидацию последствий землетрясения.

Эрдоган может проиграть. Ситуация в экономике, ее рост — определяющий фактор. В Турции очень высокая инфляция. Даже его сторонники, кто раньше голосовал за Эрдогана, сейчас им недовольны. Плюс последствия землетрясения, ему нужно показать соотечественникам успешную ликвидацию последствий стихийного бедствия. Есть мнения, что президент поздно отреагировал на катастрофу, — считает Дюрре.

По его словам, Эрдоган вряд ли успеет изменить ситуацию в финансовой системе Турции за 50 дней до выборов.

Оппозиционные силы обвиняли действующего президента в том, что он перенес выборы на месяц раньше изначально запланированной даты, чтобы те существенно потеряли время для проведения предвыборных кампаний.

Основным оппонентом Эрдогана в борьбе за пост станет Кемаль Кылычдароглу, кандидат от оппозиционного «Народного альянса» — объединения шести оппозиционных партий. Накануне глава исследовательского центра MetroPoll Research Озер Сенджар заявил, что разница между Эрдоганом и Кылычдароглу на выборах 14 мая составляет 2,5% в пользу последнего.

Кроме того, 17 марта стало известно, что полный тезка действующего турецкого президента 24-летний Реджеп Эрдоган подал заявку для участия в парламентских выборах. Он будет баллотироваться от провинции Невшехир в Центральной Турции.

Ранее Дюрре заявил NEWS.ru, что Кылычдароглу может победить Эрдогана благодаря поддержке прокурдской Демократической партии народов. Эксперт добавил, что ДПН обеспечит основному конкуренту нынешнего руководителя государства до 12% дополнительных голосов. Собеседник отметил, что симпатии курдов, скорее всего, имеют решающее значение.