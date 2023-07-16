Стало известно о выписке из больницы премьера Израиля Нетаньяху JP: Нетаньяху покинул больницу в пригороде Тель-Авива

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу в пригороде Тель-Авива, куда его доставили в субботу, сообщает газета Jerusalem Post (JP). По информации издания, премьер сдал необходимые анализы, результаты которых позволили его выписать.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху был выписан из больницы в воскресенье после госпитализации в отделение неотложной помощи медицинского центра Шиба в субботу днем, — говорится в сообщении газеты.

Издание отмечает, в больнице Нетаньяху провели обследование мозга и сердечного ритма. Также во время медосмотра не было обнаружено ничего угрожающего здоровью премьера.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был доставлен в больницу из-за плохого самочувствия. Будучи дома, Нетаньяху потерял сознание и упал, ударившись головой. Израильского премьера доставили из его дома в Кесарии в отделение неотложной помощи в Медицинский центр имени Хаима Шибы в Тель-ха-Шомере. Утверждается, что, находясь у больницы, Нетаньяху уже был в полном сознании.

По предварительным данным, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потерял сознание и впоследствии попал в больницу из-за обезвоживания. Уточняется, что накануне он провел день на жаре у Тивериадского озера.