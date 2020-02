В частности, в страну перестанут пускать людей, прибывших с целью совершения малого паломничества — посещения Мекки или Медины. Кроме того, попасть в Саудовскую Аравию не смогут путешественники с туристическими визами, прилетевшие из стран, на территории которых зафиксирована вспышка коронавируса.

We ask God Almighty to spare all humanity from all harm #CoronaVirus #COVID19 pic.twitter.com/TEYvIW1Wbd