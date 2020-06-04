Россия мешает арестам в Дамаске

https://static.news.ru/photo/60fec7d0-a689-11ea-ae05-fa163e074e61_660.jpg Рами Махлуф Фото: RamiMakhloufSY/facebook.com

Россия препятствует желанию сирийского президента Башара Асада арестовать своего двоюродного брата — бизнесмена Рами Махлуфа.

Родственник главы САР записал три видеообращения со смелой критикой действий местных спецслужб и президентского дворца, однако он до сих пор находится в Дамаске. Коммерсант не подвергается репрессиям, потому что этому препятствует Москва, заявил в интервью изданию «Аль-Кудс аль-Араби» сирийский диссидент и бывший советник Башара Асада Айман Абдель Нур.

По его словам, также под защитой российской полиции якобы находится вице-президент Сирии Фарук аш-Шара, который в начале гражданской войны делал попытки перейти на сторону оппозиции.

Российская военная полиция сопровождала сирийских силовиков во время их рейдов на предприятия Рами Махлуфа и ареста его сотрудников, поэтому РФ остаётся модератором спора между Асадом и Махлуфом, — отметил он.

Айман Абдель Нур заявил, что активы Махлуфа за пределами САР курирует менеджмент, который не намерен передавать их в управление Башара Асада. Он также не исключил, что публичная критика президентского дворца, инициированная Рами Махлуфом, — это попытка получить долю наследства как для себя, так и для сестры Башара Бушры, которая бежала в ОАЭ и до сих пор проживает там.

Ранее NEWS.ru писал, что сирийское Министерство юстиции временно запретило покидать территорию САР Рами Махлуфу. Министерство коммуникаций и технологий сообщило, что будет через суд добиваться погашения задолженности со стороны принадлежащего коммерсанту телекоммуникационного холдинга Syriatel. Её размер составляет $334 млн, однако Махлуф выразил готовность отдать надзорным органам только часть требуемого — $178,5 млн.