Пострадавший от взрыва Бейрут сфотографировали с орбиты

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Американский астронавт Кристофер Кэссиди, который в настоящее время находится на борту МКС, сфотографировал с орбиты Бейрут, пострадавший в результате мощного взрыва в порту. Снимок он опубликовал в Twitter.

Думаю о Бейруте сегодня. Моё сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии. Посылаю любовь с МКС, — написал Кэссиди.

Thinking of Beirut today. My heart goes out to all of those who have been affected by the recent tragedy. Sending love from @Space_Station . pic.twitter.com/XMIDZK3g3T — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 11, 2020

Взрыв в Бейруте прогремел вечером 4 августа. В результате погиб 171 человек, ещё 30 числятся пропавшими без вести. Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Предполагается, что ущерб от инцидента может составить $15 млрд.

По данным властей Ливана, взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в порту Бейрута техническую остановку. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. По словам членов экипажа, судно принадлежало уроженцу Хабаровска Игорю Гречушкину, проживающему на Кипре. После остановки судна ливанскими властями предприниматель бросил экипаж. Некоторые моряки почти год не могли вернуться на родину.

Как писал NEWS.ru, власти Ливана планируют завершить расследование причин катастрофы в ближайшие дни. В его процессе многие сотрудники порта, по распоряжению правительства страны, помещены под домашний арест.