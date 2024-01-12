США и Великобритания начали военную операцию против йеменских хуситов в Красном море. Авиа и ракетные удары нанесены по городам Ходейда, Таис, Сана и Саада. Что известно на данный момент — в материале NEWS.ru.
Принятие решения об атаке на Йемен
США и Великобритания приняли решение об атаке после того, как йеменские группировки проигнорировали требование о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.
Ранее йеменские хуситы совершили первое нападение на американский корабль в Красном море после атаки США на их военно-морские силы 31 декабря. Военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа уточнил, что применялись ракеты и беспилотная авиация. Атака послужила «предварительным ответом на вероломное нападение» американских сил, подчеркнул Сариа.
Мобилизация хуситов
Хуситы в Йемене объявили срочную мобилизацию из-за сообщений о совместном авиаударе США и Великобритании в ответ на атаки на суда в Красном море, сообщил телеканал Al Masirah. Кроме того, они отправили запрос на визит в Саудовскую Аравию с просьбой о посредничестве в их отношениях с Вашингтоном.
Источники утверждают, что лидер хуситов выразил желание посетить Эр-Рияд с целью диалога под эгидой Саудовской Аравии, которая может выступить посредником между хуситами и США. В связи с этим представители местных хуситов объявили о принудительной мобилизации в районах, находящихся под их контролем.
Пентагон подтвердил атаку на Йемен
Пентагон официально подтвердил атаку, подчеркнув, что порядка десяти центров группировки попали под обстрел.
«Мы атаковали около 10 объектов хуситов в Йемене. Поражены центры производства дронов и склады оружия», — отметили в военном ведомстве США.
Ответный удар хуситов
Йемен наносит массированный ответный удар ракетами класса «земля — земля», сообщает Al Mayadeen. Хуситы запустили крылатые ракеты из Йемена по американским военным кораблям. Одна из ракет попала в цель, подчеркнули журналисты. Подробности атаки пока неизвестны.
Какие страны участвовали в ударах по Йемену
Атаки на позиции мятежного движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене были проведены силами США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов, сообщает газета Politico. Операция включала в себя применение авиации, кораблей и подводных лодок.
Байден объяснил атаку на хуситов
Президент США Джо Байден подтвердил факт нанесения ударов американскими военными и их союзниками по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. По словам лидера Штатов, атака является ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.
В результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, подчеркнул политик. Он также вспомнил атаку 9 января, отметив, что движение предприняло крупнейшую на сегодняшний день акцию против американских военных кораблей.
Читайте также:
Алиев призвал не расслабляться: почему Баку не отводит войска от границы
Зеленский назначил старую подругу главой Счетной палаты: что их связывает
«Моей знакомой оторвало пальцы»: бегут ли жители Белгорода от обстрелов ВСУ