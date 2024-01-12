Новый конфликт на Ближнем Востоке? США и Британия ударили по Йемену США и Великобритания нанесли массированные удару по йеменским хуситам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

США и Великобритания начали военную операцию против йеменских хуситов в Красном море. Авиа и ракетные удары нанесены по городам Ходейда, Таис, Сана и Саада. Что известно на данный момент — в материале NEWS.ru.

Принятие решения об атаке на Йемен

США и Великобритания приняли решение об атаке после того, как йеменские группировки проигнорировали требование о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

Ранее йеменские хуситы совершили первое нападение на американский корабль в Красном море после атаки США на их военно-морские силы 31 декабря. Военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа уточнил, что применялись ракеты и беспилотная авиация. Атака послужила «предварительным ответом на вероломное нападение» американских сил, подчеркнул Сариа.

Мобилизация хуситов

Хуситы в Йемене объявили срочную мобилизацию из-за сообщений о совместном авиаударе США и Великобритании в ответ на атаки на суда в Красном море, сообщил телеканал Al Masirah. Кроме того, они отправили запрос на визит в Саудовскую Аравию с просьбой о посредничестве в их отношениях с Вашингтоном.

Источники утверждают, что лидер хуситов выразил желание посетить Эр-Рияд с целью диалога под эгидой Саудовской Аравии, которая может выступить посредником между хуситами и США. В связи с этим представители местных хуситов объявили о принудительной мобилизации в районах, находящихся под их контролем.

Пентагон подтвердил атаку на Йемен

Пентагон официально подтвердил атаку, подчеркнув, что порядка десяти центров группировки попали под обстрел.

«Мы атаковали около 10 объектов хуситов в Йемене. Поражены центры производства дронов и склады оружия», — отметили в военном ведомстве США.

Ответный удар хуситов

Йемен наносит массированный ответный удар ракетами класса «земля — земля», сообщает Al Mayadeen. Хуситы запустили крылатые ракеты из Йемена по американским военным кораблям. Одна из ракет попала в цель, подчеркнули журналисты. Подробности атаки пока неизвестны.

Какие страны участвовали в ударах по Йемену

Атаки на позиции мятежного движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене были проведены силами США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов, сообщает газета Politico. Операция включала в себя применение авиации, кораблей и подводных лодок.

Байден объяснил атаку на хуситов

Президент США Джо Байден подтвердил факт нанесения ударов американскими военными и их союзниками по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. По словам лидера Штатов, атака является ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

В результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, подчеркнул политик. Он также вспомнил атаку 9 января, отметив, что движение предприняло крупнейшую на сегодняшний день акцию против американских военных кораблей.

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