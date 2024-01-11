«Моей знакомой оторвало пальцы»: бегут ли жители Белгорода от обстрелов ВСУ Жительница Белгорода: убежища закрыты, но у жильцов домов есть дубликаты ключей

Фото: РИА Новости

Несмотря на обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ), лишь небольшая часть жителей Белгорода временно уехала из города — сейчас они находятся на севере области, подальше от границы с Украиной, в пунктах временного размещения. Местные власти планируют отправить более 1300 детей в другие регионы, где их разместят в школьных лагерях. По словам жителей Белгорода, массового оттока населения из города нет. Что говорят белгородцы об обстановке в областном центре — в материале NEWS.ru.

Куда люди уезжают из Белгорода

В среду в Белгороде вновь объявляли сигнал авиационной опасности, сообщения жителям города разослала Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Днем ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что торговые центры в областном центре сократили время работы — теперь они закрываются в 20:00. В мэрии жителей города призвали оклеивать окна скотчем, чтобы защититься от осколков и взрывов.

В пунктах временного размещения на севере области, в городах Старый Оскол и Губкин и в Корочанском районе, находятся около 300 жителей Белгорода, решивших уехать из областного центра, сообщил 8 января губернатор Вячеслав Гладков. На оперативном совещании 9 января его заместитель Ольга Медведева назвала более точные данные: 381 человек, в том числе 156 детей и 54 пенсионера. Население областного центра — 333 тысячи жителей.

«Самое большое количество жителей Белгорода и Белгородского района находится в Старооскольском городском округе — 240 человек. Для всех обеспечено проживание, трехразовое питание и организован досуг детей», — цитирует Медведеву РИА Новости.

Около 1300 детей отправятся в школьные лагеря других регионов. В среду первая группа выехала в соседнюю Воронежскую область. Принять детей из Белгорода также готовы в Калужской, Тамбовской и Ярославской областях.

Что надо делать жителям домов во время обстрелов ВСУ

Сигналы РСЧС, которые получают жители Белгорода, оповещают их о том, что в воздух поднялись самолеты противника. В тексте push-уведомления граждан призывают отойти от окон, переместиться в помещение со сплошными стенами (ванная, туалет, коридор, кладовая). Если оповещение застало горожанина на улице, ему нужно добраться до ближайшего укрытия. Такие сообщения не всегда дублируют сигналы сирены.

Жительница Белгорода Юлия говорит, что улицы города по-прежнему полны людей, а попытки ВСУ запугать россиян «обречены на провал». «Белгород жил и будет жить спокойно дальше, улицы не пустели и не собираются. Так можете и передать всем интересующимся лицам. Не дождетесь», — заявила она NEWS.ru.

Другая местная жительница, Дарья, также сообщила, что белгородцы продолжают работать, улицы не опустели, хотя автомобилей стало заметно меньше. Сама женщина не собирается покидать город.

Фото: Павел Колядин/ТАСС

«Белгород не сломлен»

Комментируя жалобы некоторых горожан на недоступность бомбоубежищ, Дарья рассказала NEWS.ru, что у большинства белгородцев есть дубликаты ключей от укрытий. «Убежища закрыты, но у жильцов домов, поквартирно, есть дубликаты ключей. Убежища были закрыты в целях безопасности и предотвращения террористических действий со стороны врага, массовых празднований нет, по понятным всем причинам. Хочу сказать одно: Белгород не сломлен», — заявила она.

Но есть и те, кто, как жительница Белгорода Мария Мокшина, оценивают обстановку как напряженную. «Люди боятся выходить на улицу, гулять с детьми, даже просто сходить за хлебом. Улицы опустели. Массово народ не покидает город, все надеются на лучшее, на скорейшее окончание таких мучений», — сообщила Мокшина в разговоре с NEWS.ru.

«Выглянув в окно, я была в ужасе: дым повсюду»

Жительница Белгорода Арьяна рассказала NEWS.ru, как просмотр мультфильма спас ее и детей от огня ВСУ 30 декабря. По ее словам, в этот день она собиралась сходить с дочерью и сыном на елку.

«Сын замешкался, попросил мультик посмотреть минут 10. Начали собираться, но услышали взрывы. Выглянув в окно, я была в ужасе: дым повсюду, непонимание происходящего. Мы живем в пяти минутах от места событий. То есть если б не мультик, который захотел почему-то посмотреть сын, то мы бы оказались в эпицентре событий», — предположила Арьяна.

Она сообщила, что во время обстрелов прячется вместе с детьми в коридоре. По словам Арьяны, у нее собран «тревожный чемоданчик» с документами и вещами первой необходимости на случай эвакуации. «Неразорвавшийся снаряд упал в жилой сектор, и семьи из близлежащих домов эвакуировали, чтобы ликвидировать опасность. Хотелось бы, чтоб все уже закончилось», — подытожила она.

Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

«У одной моей знакомой оторвало пальцы»

Наталья из Белгорода рассказала NEWS.ru, что обстановка в городе очень тяжелая — «те, кто мог уехать, уехали». По ее словам, жизнь горожан «очень поменялась, люди практически не выходят на улицу». Вспоминая атаку ВСУ 30 декабря, Наталья подчеркнула, что такого белгородцы еще никогда в жизни не видели.

«Был предпраздничный день, все собирались за покупками, а в итоге оказались в больницах, если не хуже. У одной моей знакомой оторвало пальцы во время той атаки. Вот живешь, и в один день весь твой мир переворачивается с ног на голову. Это страшно», — сказала она.

Тем временем в местных пабликах белгородцы пишут друг другу слова поддержки и благодарности — за оперативную и качественную помощь, за возможность добраться до дома на такси даже во время обстрела. Некоторые делятся друг с другом опасениями — например, кто-то жалуется на то, что в ряде районов не слышно сигнала воздушной тревоги. Их слова приводятся в Telegram-канале «Белгород № 1. Люди».

«Подскажите, куда обратиться? В Белгороде по улице Корочанская (в районе железнодорожного переезда) не слышно звуков сирены. В период начиная с 30 декабря сирену мы слышали один раз». «Подскажите, в районах включают сирены или их нет? Живем в п. Майский, 80, сирен нет», — пишет один из пользователей.

«Большой вопрос, почему сирена не работает на улице Есенина. Там тоже живут мирные люди, но ничего не слышат при атаке на Белгород! Большая просьба наладить систему и оповещать весь народ! Ведь как раз сегодня пострадал автомобиль возле „СитиМолла“, где рядом находится улица Есенина!» — жалуется другой пользователь.

«Когда ракетная опасность, в городе включают сирену, живем на Горького, знакомые на Водстрое, сирену не слышно», — отмечает третий.

Некоторые горожане пытаются уехать самостоятельно, без помощи властей. Так, в группе «Белгород Подслушано» во «ВКонтакте» появились просьбы помочь покинуть город.

«Кто едет из Белгорода сегодня? Срочно нужно выехать из города»; «Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто поедет из Белгорода до Санкт-Петербурга на машине? Нужно место для одного человека», — пишут пользователи социальной сети.

Когда состоялась самая мощная воздушная атака ВСУ на Белгород

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород, использовав ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды реактивной системы залпового огня (РЗСО), 30 декабря. Удар пришелся по центру города. В результате атаки погибли 25 человек, пять из которых — дети. Еще более 100 граждан получили ранения. Поврежден ряд жилых домов и соцобъектов.

Президент России Владимир Путин на встрече с военными 1 января назвал атаку ВСУ терактом. Он подчеркнул, что РЗСО — «неизбирательное» оружие, «бьющее по площадям с людьми». «И этим оружием oни ударили прямо по центру горoда, где люди гуляли перед Новым годом», — подчеркнул президент.

Эта атака на Белгород стала одной из самых массовых по числу жертв с начала украинского конфликта. После 30 декабря город и другие районы области несколько раз подвергались новым интенсивным обстрелам. Например, в течение вторника 9 января ВСУ выпустили около 50 боеприпасов по населенным пунктам области, сообщил утром в среду Гладков. По его словам, пострадавших и разрушений не было. Минобороны России вечером во вторник заявило, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня «Ураган», а также беспилотник. Инцидент произошел около 19:30 мск.

Ранее, 8 января, военное ведомство РФ сообщило о 10 украинских реактивных снарядах, сбитых ПВО над Белгородской областью. Тогда пострадали три человека, их прооперировали.

Читайте также:

Украина начинает партизанскую войну: чем Россия ответит на диверсии

Офицеры ВС РФ осуждены за неотражение атаки ВСУ. Как не повторить подобное?

Постреляли «диких гусей»? Наемники бегут с Украины, плюнув на деньги