«Сын замешкался»: мультфильм спас семью из Белгорода от атаки ВСУ Белгородка заявила, что просмотр мультфильма спас ее семью от атаки ВСУ

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Белгородка Арьяна рассказала NEWS.ru, что просмотр ее сыном мультфильма 30 декабря, когда ВСУ пытались нанести удар по городу, спас семью от попадания под обстрел. Собеседница добавила, что «с ужасом вспоминает тот день».

30 декабря собиралась с детьми на елку: младшей — три месяца, старшему — шесть лет. Сын замешкался, попросил мультик посмотреть минут 10. Начали собираться, но услышали взрывы. Выглянув в окно, я была в ужасе: дым повсюду, непонимание происходящего. Мы живем в пяти минутах от места событий. То есть если б не мультик, который захотел почему-то посмотреть сын, то мы оказались бы в эпицентре событий, — отметила жительница Белгорода.

Она не исключила, что если бы не 10-минутный просмотр мультфильма, «то мы могли бы пострадать или погибнуть». По ее словам, во время атаки ВСУ семья пряталась в коридоре.

Во время обстрелов прячемся в коридоре. Тревожный чемоданчик всегда наготове: документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации, как у нас в городе было. Неразорвавшийся снаряд упал в жилой сектор, и семьи из близлежащих домов эвакуировали, чтобы ликвидировать снаряд. Хотелось бы, чтоб все уже закончилось, — подытожила Арьяна.

Ранее жителей Белгорода призвали защититься от осколков от взрывов, оклеив окна скотчем. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в этом случае стекла не будут разлетаться на мелкие осколки от взрывной волны.

2 января губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что семьям, которые потеряли родных во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря, выплатят по 3 млн рублей. Гладков добавил, что по 500 тысяч рублей перечислят тем, кто получил средний или тяжелый вред здоровью. По его словам, выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.