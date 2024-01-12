Хуситы в Йемене объявили принудительную мобилизацию Хуситы объявили мобилизацию на фоне информации об американо-британском авиаударе

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Хуситы в Йемене объявили срочную мобилизацию из-за сообщений о совместном авиаударе США и Великобритании в ответ на атаки на суда в Красном море, сообщил телеканал Al Masirah. Кроме того, они отправили запрос на визит в Саудовскую Аравию с просьбой о посредничестве в их отношениях с Вашингтоном.

Источники утверждают, что лидер хуситов выразил желание посетить Эр-Рияд с целью диалога под эгидой Саудовской Аравии, которая может выступить посредником между хуситами и США. В связи с этим представители местных хуситов объявили о принудительной мобилизации в районах, находящихся под их контролем.

Ранее стало известно, что США и Великобритания начали операцию на Красном море. В результате Йемен подвергся массированному ракетному удару. Мощные взрывы слышны в портовом городе Ходейда, находящемся под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» на берегу Красного моря. В Сааде и Сане также гремят взрывы.

Ранее йеменские хуситы совершили первое нападение на американский корабль в Красном море после атаки США на их военно-морские силы 31 декабря. Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа уточнил, что применялись ракеты и беспилотная авиация. Атака послужила «предварительным ответом на вероломное нападение» американских сил, подчеркнул Сариа.