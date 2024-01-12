Город Ходейда в Йемене подвергся массированному авиаобстрелу

Фото: МО США

США и Великобритания начали операцию на Красном море, сообщает Reuters. Йемен подвергся массированному ракетному удару, мощные взрывы слышны в портовом городе Ходейда, находящемся под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» на берегу Красного моря.

В Сааде и Сане также гремят взрывы. В регионе работает система противовоздушной обороны.

Ранее США и Великобритания сообщили, что приготовились к атаке по хуситским повстанцам в Йемене. Удары условились нанести в ночь на 12 января. Для нападения решили использовать истребители и ракеты «Томагавк». Страны приняли такое решение после того, как йеменские группировки проигнорировали требование о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море. Хуситы в свою очередь пообещали полномасштабный ответ. Иран также приводит свои силы в состояние боевой готовности.

До этого йеменские хуситы совершили первое нападение на американский корабль в Красном море после атаки США на их военно-морские силы 31 декабря. Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа уточнил, что применялись ракеты и беспилотная авиация. Атака послужила «предварительным ответом на вероломное нападение» американских сил, подчеркнул Сариа.