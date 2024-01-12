Пентагон подтвердил удары по Йемену Пентагон подтвердил атаку на 10 объектов хуситов в Йемене

Фото: МО США

США и Великобритания начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Пентагон официально подтвердил атаку, подчеркнув, что порядка десяти центров группировки попали под обстрел.

Мы атаковали около 10 объектов хуситов в Йемене. Поражены центры производства дронов и склады оружия, — отметили в военном ведомстве США.

Ранее США и Великобритания начали военную операцию против йеменских хуситов в Красном море. Йемен подвергся массированному ракетному удару, мощные взрывы были слышны в портовом городе Ходейда, находящемся под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Аллах». В Сааде и Сане также раздались громкие взрывы.

В регионе заработала система противовоздушной обороны. Уже появились первые кадры ударов США и Великобритании по позициям хуситов.

Представители местной группировки объявили о принудительной мобилизации в районах, находящихся под их контролем после сообщений о совместном авиаударе США и Великобритании в ответ на атаки на суда в Красном море. Кроме того, они отправили запрос на визит в Саудовскую Аравию с просьбой о посредничестве в их отношениях с Вашингтоном.

До этого йеменские хуситы совершили первое нападение на американский корабль в Красном море после атаки США на их военно-морские силы 31 декабря. Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа уточнил, что применялись ракеты и беспилотная авиация. Атака послужила «предварительным ответом на вероломное нападение» американских сил, подчеркнул Сариа.