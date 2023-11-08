Опубликовано видео взрыва на турецком заводе, где пострадали 13 человек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тринадцать человек пострадали при взрыве на металлургическом заводе в провинции Хатай на юге Турции, сообщает телеканал Haberglobal. Момент ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения. По факту случившегося прокуратура начала расследование.

Как отмечается, двое рабочих находятся в тяжелом состоянии. Причины произошедшего пока неизвестны.

Накануне взрыв произошел в турецком порту Дериндже. Повреждения получили 13 из 16 элеваторов, пострадали 13 человек. Одного из пострадавших вытащили из-под обломков. Взрыв произошел из-за детонации зерновой пыли. Однако, по версии мэра города Зеки Айгюна, к инциденту привела халатность в вопросах обеспечения безопасности.

В начале августа взрыв прогремел у здания Министерства внутренних дел Турции в центре Анкары. По данным МВД, его организовали двое террористов. Один из нападавших совершил самоподрыв, а второй был нейтрализован после нападения. В ходе перестрелки были ранены двое полицейских. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что взрывное устройство сдетонировало рядом с проезжей частью и тротуаром, где шли люди. Оказавшиеся поблизости прохожие стали убегать в разные стороны.