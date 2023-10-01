Взрыв рядом с прохожими в центре Анкары попал на видео

Фото: Mehmet Ozdogru/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Момент взрыва, прогремевшего у здания Министерства внутренних дел Турции в центре Анкары, попал на камеру видеонаблюдения. Кадры с места событий опубликовал РЕН ТВ.

На записи можно увидеть, что взрывное устройство сдетонировало рядом с проезжей частью и тротуаром, где шли люди. Оказавшиеся поблизости прохожие стали убегать подальше от места взрыва.

Взрыв в турецкой столице произошел утром 1 октября. Глава МВД республики Али Ерликай заявил, что его организовали двое террористов. По словам министра, один из нападавших совершил самоподрыв, а второй был нейтрализован после нападения. В ходе перестрелки были ранены двое полицейских, угрозы их жизни нет.

Квартал, где прогремел взрыв, оцепили. К месту ЧП были направлены многочисленные силы безопасности и медицинские бригады. Кроме того, прибыли сотрудники президентской охраны.

В ноябре прошлого года мощный взрыв прогремел на улице Истикляль в Стамбуле. Тогда погибли шесть человек, еще 81 пострадал. В МВД Турции заявили, что теракт был совершен гражданкой Сирии, которая приехала из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Подозреваемая была задержана и дала признательные показания. В РПК не подтвердили причастность к теракту. По словам представителей группировки, для них не может быть и речи о том, чтобы брать под прицел мирных жителей.