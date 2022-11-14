Теракт в Турции совершила гражданка Сирии, являющаяся членом РПК МВД Турции: задержанная за теракт в Турции женщина являлась членом РПК

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press

Теракт на туристической улице Истикляль в центре Стамбула совершила гражданка Сирии, которая приехала из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщается на сайте МВД Турции. По данным ведомства, задержанная сама призналась, что приказ на совершение теракта получила от РПК.

Задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир на допросе призналась, что является членом РПК, — говорится в сообщении.

В турецком ведомстве добавили, что Альбашир была задержана в ночь на 14 ноября в стамбульском районе Эсенлер. Были проведены операции по 21 адресу, в ходе которых были задержаны 46 других подозреваемых.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что власти страны отказались принимать соболезнования от США после теракта в центре Стамбула. По его словам, правоохранительные органы республики знают, откуда координировался взрыв. Сойлу также уточнил, что если бы организатора теракта не поймали, он бы сбежал в Грецию.

Мощный взрыв произошел на оживленной улице Истикляль в районе Бейоглу в центре турецкой столицы 13 ноября в 16:20 по местному времени (совпадает с московским). В Минюсте страны расценили произошедшее как теракт. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 пострадал.