Рабочая партия Курдистана отвергла обвинения во взрыве в Стамбуле

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global look Press

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) отвергла причастность к взрыву в Стамбуле, передает Reuters. По словам представителей группировки, для них не может быть и речи о том, чтобы брать под прицел мирных жителей.

Для нас не может быть и речи о том, чтобы каким-либо образом нацеливаться на мирных жителей, — говорится в сообщении.

Ранее в МВД Турции заявили, что теракт на туристической улице Истикляль в центре Стамбула совершила гражданка Сирии, которая приехала из Кобани и связана РПК. По данным ведомства, задержанная сама призналась, что получила приказ на совершение теракта от РПК.

Турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил, что предположение о причастности курдов к теракту в Стамбуле является непрофессиональным и очень поверхностным как по курдской тематике, так и по внутриполитическим процессам в Турции. По его словам, в последнее время Партия справедливости и развития, создателем которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сближается с курдами.

Взрыв в центре Стамбула произошел 13 ноября в 16:20 по местному времени (совпадает с московским). В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 пострадал.