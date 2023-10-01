В центре Анкары прогремел взрыв

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Взрыв прогремел в центре столицы Турции Анкары у здания МВД, сообщает телеканал CNN Turk. По предварительным данным, один человек пострадал. На место происшествия прибыла президентская охрана.

В Анкаре недалеко от площади Красного Полумесяца прогремел взрыв. Многочисленные силы безопасности и медицинские бригады были направлены в этот район для расследования причины взрыва, — говорится в сообщении.

Канал уточнил, что взрыв произошел около 09:30 по местному времени. По его информации, перед этим этим были слышны выстрелы.

В августе в турецком порту Дериндже произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек и были повреждены 13 из 16 элеваторов. Причиной инцидента стала детонация зерновой пыли.

В ноябре прошлого года мощный взрыв прогремел на улице Истикляль в Стамбуле. Погибли шесть человек, еще 81 пострадал. В МВД Турции заявили, что теракт был совершен гражданкой Сирии, которая приехала из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Подозреваемая была задержана и дала признательные показания. В РПК причастность к взрыву отвергли. По словам представителей группировки, для них не может быть и речи о том, чтобы брать под прицел мирных жителей.