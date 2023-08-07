При взрыве в Турции пострадали 13 человек 13 человек пострадали при взрыве в турецком порту Дериндже

Фото: Sadat/XinHua/Global Look Press

Взрыв в турецком порту Дериндже привел к повреждению 13 из 16 элеваторов, пострадали 13 человек, сообщил глава Управления почвенных продуктов Ахмет Гюльдал в эфире телеканала A-haber. По его словам, одного из пострадавших вытащили из-под обломков. Гюльдал также подтвердил, что взрыв произошел из-за детонации зерновой пыли.

Взрыв произошел из-за детонации зерновой пыли. Ранения получили 13 человек, одного из них вытащили из-под обломков после взрыва, — сказал Гюльдал.

Ранее губернатор провинции Коджаэли, где находится порт, Седдар Явуз предположил, что причиной взрыва могла стать детонация зерновой взвеси при разгрузке судов. Мэр города Зеки Айгюн озвучил другую версию: он предположил, что к инциденту привела халатность в вопросах обеспечения безопасности.

Инцидент не привел к блокировке порта, вход для судов свободен.

Порт Дериндже расположен на западе Турции, на берегу Мраморного моря. Момент взрыва попал на видео, судя по кадрам, это произошло у крупных резервуаров. На место происшествия направлены экстренные службы, в том числе бригады пожарных и скорая помощь.