Террорист подорвал себя у здания МВД Турции в Анкаре

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Террорист подорвал себя возле здания Министерства внутренних дел Турции в Анкаре, сообщил глава ведомства Али Ерликая в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). По его словам, еще один злоумышленник был нейтрализован. В ходе перестрелки ранения получили двое сотрудников полиции. Травмы не представляют угрозы их жизни.

В 09:30 (совпадает с мск) два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован, — сообщил Ерликая.

По информации турецких СМИ, на место происшествия прибыли сотрудники президентской охраны. Квартал, где прогремел взрыв, оцепили. По предварительной информации, пострадал один человек.

К месту ЧП были направлены многочисленные силы безопасности и медицинские бригады. По информации CNN Turk, перед взрывом у здания министерства были слышны выстрелы.

Ранее были опубликованы кадры, на которых видно, как сотрудники турецкой полиции блокируют проезд на улице у здания МВД. Часть силовиков продолжают обход территории. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.