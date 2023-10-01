Взрыв у здания МВД в Анкаре попал на видео

Фото: Uwe Zucchi/dpa/Global Look Press

В Сети появилось видео, на которое попал взрыв около здания Министерства внутренних дел Турции в центре Анкары. Часть улиц в столице республики оцеплена. Известно об одном раненом.

На распространившихся кадрах можно увидеть сотрудников полиции, которые заблокировали проезд на улице у офиса МВД. На другом ролике, который сняли из здания, запечатлели силовиков, которые, вероятно, совершают обход на территории ведомства.

28 сентября мощный взрыв разнес верхний этаж жилого дома в Стамбуле. Причиной случившегося стала утечка газа. Взрыв прогремел в пятиэтажке, расположенной в районе Ширинэвлер, к западу от туристического центра. Telegram-канал KP.RU опубликовал видео произошедшего. На кадрах видны серьезные повреждения дома. Обломки разбросало вблизи пятиэтажки.

По данным издания, в результате взрыва один человек погиб, еще четверо были ранены. Двое из них находились в тяжелом состоянии.

В середине ноября 2022 года на оживленной, туристической улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 81 человек пострадал, в том числе трое граждан России.

В МВД Турции заявили, что теракт совершила гражданка Сирии. Силовики выяснили, что она прибыла из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Подозреваемую задержали. Девушка дала признательные показания. В РПК причастность к взрыву отвергли.