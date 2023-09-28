Мощный взрыв разнес верхний этаж жилой пятиэтажки в Стамбуле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мощный взрыв разнес весь верхний этаж жилой пятиэтажки в Стамбуле, сообщает телеканал Haberturk. Как отмечается, предварительной причиной случившегося стала утечка газа.

Как отмечается, взрыв произошёл в районе Ширинэвлер, к западу от туристического центра. Telegram-канал KP.RU публикует видео произошедшего. На кадрах видны повреждения и масштабы случившегося. Обломки разбросало вблизи дома.

По данным издания, в результате произошедшего один человек погиб, еще четверо ранены. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На прошлой неделе взрыв газа произошел в подмосковной Балашихе. Семь человек погибли, еще 20 пострадали. Восьми пострадавшим потребовалась госпитализация. Повреждения получили более 10 квартир. Взрыв полностью уничтожил одну из квартир, в ней не осталось стен, пола и потолка. Взрывной волной выбило стекла в окнах дома напротив.

Во время разбора завалов в здании произошло повторное обрушение, упала бетонная плита, двое спасателей погибли.

Утром 28 сентября мощный взрыв прогремел в центре столицы Узбекистана, недалеко от таможенного склада ташкентского аэропорта. Взрывная волна ощущалась в 30 километрах от эпицентра. В окрестных жилых домах выбило стекла. Начавшийся пожар охватил большую площадь.