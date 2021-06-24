Вопреки вакцинации: почему по Израилю снова ударил коронавирус

Власти Израиля были вынуждены вернуться к ряду коронавирусных ограничений и отложить на месяц приём иностранных туристов из-за новой вспышки заболеваемости. Ситуация, на первый взгляд, дала аргумент противникам прививок: еврейское государство считается лидером по числу вакцинированных граждан. Однако израильская проблема оказалась гораздо сложнее тезиса конспирологов о неработающих вакцинах.

Координатор правительства Израиля по борьбе с коронавирусом Нахман Эш признал , что в стране новая вспышка коронавируса. Однако он не стал уточнять, «является ли это чем-то локальным или началом более широкой волны».

Я всё ещё не могу сказать, что мы контролируем эту вспышку, — пояснил он. — Когда мы увидим, что количество подтверждённых случаев значительно снижается, мы можем сказать, что всё находится под контролем.

«Комиссар по коронавирусу» подчеркнул, что скачок с распространением инфекции был зафиксирован в нескольких частях Израиля.

С этой недели власти Израиля распорядились вернуть правило об обязательном ношении масок в аэропорту Бен-Гурион. О необходимости надевать маски во всех помещениях пока речи не идёт: правительство пообещало, что соответствующее предписание появится, если на протяжении недели в стране будут выявлять свыше 100 заразившихся в день.

Помимо этого, израильское руководство решило отсрочить до 1 августа приём вакцинированных иностранных туристов, прибывающих в индивидуальном порядке.

Израильтяне, выезжающие за границу, перед посадкой в самолёт будут обязаны подписать декларацию с обещанием не посещать страны с высоким уровнем риска. Эта декларация будет проверена на стойке регистрации, — в то же время заявили в канцелярии премьер-министра Израиля.

Помимо этого, власти восстановили работу правительственной комиссии по коронавирусу. Подобная структура действовала при предыдущем кабинете министров во главе с Биньямином Нетаньяху до его ухода 13 июня. Сейчас состав комиссии обновлён.

Вакцинная дисциплина

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В Израиле вакцинация началась 20 декабря 2020 года. Она проходит с использованием препарата американской компании Pfizer. К настоящему моменту первую дозу получили свыше 5,5 млн граждан, вторую — 5,15 млн. Это около 55% от всей численности населения (9,3 млн человек), что делает еврейское государство одним из лидеров по числу привившихся. Причём если рассматривать по возрастным категориям, то в стране вакцинировались свыше трёх четвертей взрослых. Если поначалу кампании по укреплению иммунитета сопротивлялось ультраортодоксальное сообщество, позже — под общественным влиянием — сдалось и оно.

На фоне таких шагов удивительно то, что в Израиле произошла ещё одна вспышка заболеваемости. Местный политолог Марк Новиков, впрочем, отмечает, что причин может быть несколько. Первая — техническая проблема аэропорта Бен-Гурион, где некоторым приезжим не делали обязательные тесты примерно неделю, объясняя это перегруженностью системы. По его словам, наибольшее количество подтверждённых заражённых при этом прибыли из России. Вторая причина состоит в том, что в Израиле никто не контролировал со всей серьёзностью соблюдение десятидневного карантина после прибытия из-за рубежа.

Кроме этого, эксперт указывает на то, что свою роль сыграл и индийский штамм коронавируса, который попал в Израиль через тот же аэропорт. Новиков обращает внимание, что вариант «дельта» может «уходить» от естественного иммунитета к COVID-19.

Тест для новых властей

Не исключено, что на систему контроля над соблюдением правил повлиял и коалиционный кризис, который завершился только недавно созданием правительства во главе с Нафтали Беннетом. Именно от нового кабмина сейчас ждут реальных усилий по пополнению запасов Pfizer: нынешних ресурсов Израилю, по разным оценкам , может хватить только до июля, а плановая поставка запланирована только через несколько месяцев. Это требует от правительства Беннета экстренных мер. Руководство Министерства здравоохранения Израиля и другие официальные лица безуспешно связывались с производителем Pfizer в надежде что-то изменить.

Бывший премьер, а ныне лидер оппозиции Нетаньяху договаривался о поставках Pfizer в сжатые сроки, используя личные контакты. О том, какими возможностями в этом плане обладает его преемник, не известно ничего.

В настоящее время еврейское государство озаботилось тем, чтобы вакцинировать детей школьного возраста — от 12 до 15 лет, которые ранее не были включены в национальный план: учебный год хотят начать без задержек. Расширение возрастных групп, нуждающихся в прививках, потребует большего числа доз. Вопрос заключается лишь в том, справится ли с задачей «правительство перемен», пришедшее к власти на фоне тех кризисных тенденций, которые дали о себе знать в последние годы пребывания у руля Нетаньяху.