ХАМАС потеряло контроль: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Армия обороны Израиля: ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС утратило контроль над северной частью сектора Газа, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. По его словам, около 50 тысяч жителей северной части Газы переместились на юг в поисках безопасности и доступа к гуманитарной помощи.

Он добавил, что пока нет планов о прекращении огня. В то же время израильская армия вводит «гуманитарные паузы», чтобы гражданское население могло эвакуироваться и получить необходимую помощь.

О том, что произошло в зоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке днем 8 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Израиль атакует Ливан, американский дрон в Йемене

Израильская армия обороны нанесла серию авиаударов по военным объектам, пунктам и техническим средствам, связанным с шиитским движением «Хезболла» в Ливане, сообщили в израильском Министерстве обороны. Отмечается, что атака стала ответом на действия террористов.

Над территориальными водами Йемена сбили американский беспилотный летающий аппарат, заявил военный представитель правящего на севере Йемена движения хуситов «Ансар Алла» Яхья ас-Сариа. По его словам, беспилотник MQ9 совершал враждебные действия в рамках поддержки Израиля. Он добавил, что подобные действия Вашингтона не помешают им оказывать военную поддержку палестинскому народу в секторе Газа «перед лицом израильской агрессии».

Мир обозлился на Израиль и США, проблемы прекращения огня в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта вызвало гнев общественности не только по отношению к Израилю, но и к США, заявила госсекретарь США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф. По ее словам, также палестино-израильская эскалация поставила на паузу обсуждение нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Прекращение боевых действий на территории Израиля и Палестины не является гарантом освобождения заложников ХАМАС, сообщила Лиф. По ее словам, есть вероятность, что пленных не выпустят «на следующий день», как многие ожидают.

Передает ли Турция американское оружие ХАМАС

Министерство обороны США не замечает признаков того, что палестинское радикальное движение ХАМАС получило вооружения, поставляемое США через Турцию, заявила заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул. Это заявление было сделано в ходе слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса на тему американской помощи Израилю.

Несмотря на это депутат палаты представителей Дина Тайтус выразила опасения относительно связей Турции с ХАМАС и возможной передачи американского вооружения палестинскому радикальному движению. Она предложила прекратить поставки вооружений Анкаре.

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