Израиль нанес новые авиаудары по территории Ливана

Фото: Motasem Mortaja/dpa/Global Look Press

Израильская армия обороны нанесла серию авиаударов по военным объектам, пунктам и техническим средствам, связанным с шиитским движением «Хезболла» в Ливане, сообщили в Telegram-канале израильского министерства обороны. Отмечается, что атака стала ответом на действия террористов.

В ответ на пуски в направлении Израиля за прошедший день истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористической инфраструктуре «Хезболлах» в Ливане некоторое время назад. Объекты «Хезболлах», подвергшиеся ударам, включают военные сооружения и посты, на которых действовали террористы, а также ряд технологических средств, использовавшихся для управления террором против Израиля. Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке в Ливане, которая действовала рядом с районом Биранита на севере Израиля, — говорится в сообщении израильской армии.

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег движение «Хезболла» от вступления в полномасштабный конфликт. Он заявил, что подобное решение станет роковой ошибкой для организации. Премьер-министр пообещал решительно ответить на любую атаку со стороны Ливана, по его словам, уже было уничтожено много целей и боевиков в ходе обменов ударами.