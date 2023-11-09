США не увидели признаков передачи Турцией американского оружия для ХАМАС

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Министерство обороны США не замечает признаков того, что палестинское радикальное движение ХАМАС получило вооружения, поставляемое США через Турцию, заявила заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул, передает ТАСС. Это заявление было сделано в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса на тему американской помощи Израилю.

В рамках любых поставок вооружений любому союзнику или партнеру со стороны США осуществляется тщательный контроль за тем, как эти вооружения используются. Мы не видим никаких признаков того, что какое-либо из поставленного Турции оружия попало в руки ХАМАС, — заявила Дана Строул.

Несмотря на это депутат Палаты представителей Дина Тайтус выразила опасения относительно связей Турции с ХАМАС и возможной передачи американского вооружения палестинскому радикальному движению. Она предложила прекратить поставки вооружений Анкаре.

Ранее власти Турции выслали главу политического бюро ХАМАС Исмаила Ханию, который находился в Стамбуле в день начала палестино-израильского конфликта. Лидера палестинского движения попросили покинуть страну после появления в социальных сетях записи, на которой он и другие лидеры ХАМАС встают на колени для «молитвы благодарения» во время просмотра новостей об атаках Израиля.