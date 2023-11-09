В Госдепе рассказали, как изменилось отношение к США после событий в Газе Госдеп: общественность разгневалась на США и Израиль после событий в Газе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Обострение палестино-израильского конфликта вызвало гнев общественности не только по отношению к Израилю, но и к США, передает ТАСС заявление госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф. По ее словам, также палестино-израильская эскалация поставила на паузу обсуждение нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Скажу откровенно, что этот конфликт, этот кризис вызвал общественный гнев как в отношении Израиля, так и в отношении нас, — сказала представитель Госдепартамента США.

Ранее администрация президента США Джо Байдена сообщила, что планирует передать Израилю партию высокоточных бомб на сумму $320 млн. Белый дом уже направил в конгресс соответствующее уведомление. Предположительно, речь идет о поставках планирующих бомб семейства Spice, разработанных израильской компанией Rafael, которые могут поражать цель на расстоянии до 125 километров. В рамках договоренностей между двумя странами дочернее предприятие Rafael USA передаст боеприпасы головной компании, которая доставит их израильским военным.

До этого члены палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю. В поддержку законопроекта высказались 226 членов палаты представителей, против проголосовали 196.