США решили направить Израилю новое вооружение WSJ: США намерены направить Израилю высокоточные бомбы на $320 млн

Фото: Wikimedia

Администрация президента США Джо Байдена намерена передать Израилю партию высокоточных бомб на сумму $320 млн, пишет газета The Wall Street Journal. По ее данным, Белый дом направил в Конгресс соответствующее уведомление.

Предположительно, речь идет о поставках планирующих бомб семейства Spice, разработанных израильской компанией Rafael. В рамках договоренностей между двумя странами, дочернее предприятие Rafael USA передаст боеприпасы головной компании, которая доставит их израильским военным.

Данные бомбы могут поражать цель на расстоянии до 125 километров, вес боевой части боеприпаса зависит от модификации и может достигать 907 килограммов. Бомбы оборудованы системой автономной корректировки курса с помощью GPS. По словам производителей, точность поражения составляет 3 метра.

Ранее члены палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю. В поддержку законопроекта высказались 226 членов палаты представителей, против проголосовали 196. Документ предусматривает выделение $4 млрд на израильские системы ПРО и ПВО «Железный купол» и «Праща Давида». А также еще $1,2 млрд на разработку системы ПРО «Железный луч».