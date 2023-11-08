Йеменские хуситы сбили американский беспилотник Йеменские хуситы заявили, что их средства ПВО сбили американский беспилотник MQ9

Фото: ga-asi.com

Над территориальными водами Йемена сбили американский беспилотный летающий аппарат, заявил в своем Telegram-канале военный представитель правящего на севере Йемена движения хуситов «Ансар Алла» Яхья ас-Сариа. По его словам, беспилотник MQ9 совершал враждебные действия в рамках поддержки Израиля. Он добавил, что подобные действия Вашингтона не помешают им оказывать военную поддержку палестинскому народу в секторе Газа «перед лицом израильской агрессии».

Наши средства ПВО сбили американский летательный аппарат MQ9, когда он осуществлял враждебные действия в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена в рамках американской военной поддержки израильского образования, — отметил Яхья ас-Сариа.

Ранее Яхья ас-Сариа заявил, что войска Йемена нанесли ракетный удар по израильским объектам на «оккупированных территориях Палестины». Видео пуска ракет, который транслировался в прямом эфире, появилось на странице Минобороны Йемена в соцсети Twitter (X). По сообщению военного ведомства, на кадрах показаны совместные операции ракетных войск и военно-воздушных сил Йемена. Удары наносились по силам израильской армии в Палестине.