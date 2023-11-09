В Госдепе озвучили одну из проблем прекращения огня в Газе Госдеп: прекращение огня в Газе не гарантирует освобождения заложников ХАМАС

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Прекращение боевых действий на территории Израиля и Палестины не является гарантом освобождения заложников ХАМАС, передает РИА Новости заявление помощника госсекретаря США Барбары Лиф. По ее словам, есть вероятность, что пленных не выпустят «на следующий день», как многие ожидают.

Такой гарантии нет, — подчеркнула она.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофар заявил, что движение ХАМАС может отпустить всех иностранных граждан, взятых в заложники. По его словам, посольству пока неизвестно, когда и каким образом это произойдет, однако согласно данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в настоящее время движение удерживает около 230 человек в секторе Газа. Неизвестно, сколько именно российских граждан находятся в плену. По предварительным данным правительства Израиля, бойцы могли захватить шестерых россиян.

При этом в плену у палестинского объединения находятся по меньшей мере 33 ребенка. Несовершеннолетних терроризируют наравне с другими заложниками, подчеркнул премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. Также политик сообщил, что Израиль считает невозможным прекращение огня в секторе Газа, поскольку в таком случае страна фактически уступит противнику.