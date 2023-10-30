Израиль не согласится на прекращение огня в Газе Нетаньяху: прекращение огня в Газе означало бы отступление Израиля

Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прекращение огня в секторе Газа невозможно, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе брифинга. По его словам, в таком случае Израиль фактически уступит противнику. Он сравнил текущий конфликт с бомбардировкой Пёрл-Харбора и трагедией 11 сентября в США.

Я хочу прояснить позицию Израиля по поводу прекращения огня. Как США не согласились на прекращение огня после бомбардировки Перл-Харбора или 11 сентября, Израиль не согласится приостановить военные действия против ХАМАС после ужасной атаки 7 октября. Призывы к прекращению огня означают призывы к тому, чтобы уступить ХАМАС, терроризму и варварству. Этого не будет, — сказал Нетаньяху.

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что между Израилем и ХАМАС нет и не может быть прямых переговоров. По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас не рассматривает возможность прекращения боевых действий. Он также добавил, что Тель-Авив не располагает информацией о состоянии заложников, а также есть ли среди них высокопоставленные военные. Кроме того, глава израильской дипмиссии подчеркнул, что у ЦАХАЛ нет плана уничтожить сектор Газа, но есть намерение ликвидировать ХАМАС.