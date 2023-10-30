Стало известно, сколько детей находятся в плену у ХАМАС Нетаньяху: минимум 33 ребенка оказались в числе заложников ХАМАС

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

По меньшей мере 33 ребенка находятся в плену у палестинского движения ХАМАС, заявил в ходе брифинга премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, в общей сложности более 200 человек являются заложниками группировки на текущий момент.

ХАМАС удерживает более 200 израильских заложников, включая 33 ребенка. Они держат их, терроризируют их, удерживают в заложниках, — подчеркнул министр.

Недавно Нетаньяху сообщил, что Израиль считает невозможным прекращение огня в секторе Газа, поскольку в таком случае страна фактически уступит противнику, «терроризму и варварству». Министр сравнил текущий конфликт с бомбардировкой Перл-Харбора и трагедией 11 сентября в США.

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что между Израилем и ХАМАС нет и не может быть прямых переговоров. По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас не рассматривает возможность прекращения боевых действий. Он добавил, что Тель-Авив не располагает информацией о состоянии заложников, а также есть ли среди них высокопоставленные военные. Кроме того, глава израильской дипмиссии подчеркнул, что у ЦАХАЛ нет плана уничтожить сектор Газа, но есть намерение ликвидировать ХАМАС.