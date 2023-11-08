ХАМАС утратило контроль над севером сектора Газы Армия обороны Израиля: ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа

Фото: Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС утратило контроль над северной частью сектора Газа, сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадного генерала Даниэля Хагари. По его словам, около 50 тысяч жителей северной части Газы переместились на юг в поисках безопасности и доступа к гуманитарной помощи.

Сегодня мы видели, что порядка 50 тысяч жителей Газы перешли с севера сектора на юг. Они покидают север анклава, так как понимают, что ХАМАС потеряло контроль на севере Газы, и что на юге есть более безопасный район, куда поставляются лекарства, еда и вода, — подчеркнул Даниэль Хагари.

Он добавил, что пока нет планов о прекращении огня. В то же время израильская армия вводит «гуманитарные паузы», чтобы гражданское население могло эвакуироваться и получить необходимую помощь.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна будет нести общую ответственность за управление сектором Газа и обеспечение там безопасности после завершения конфликта. Он отметил, что это будет продолжаться неопределенное количество времени. Премьер-министр заявлял, что Израиль согласится на гуманитарное перемирие в секторе Газа только при освобождении заложников. По его словам, израильская армия действует в полную силу, Тель-Авив выступает против передачи топлива и финансовой помощи палестинскому анклаву.