ХАМАС показало заложниц: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Нетаньяху обвинил ХАМАС в жесткой психологической пропаганде

Фото: t.me/hamasps

Движение ХАМАС опубликовало видео с тремя израильскими заложницами, потребовавшими своего освобождения. Они обвинили премьер-министра Биньямина Нетаньяху и власти Израиля в трагедии 7 октября и призвали обменять всех взятых в тот день в плен израильтян на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Нетаньяху назвал это видеообращение жесткой психологической пропагандой.

Политолог Сергей Станкевич сообщил, что резолюция Генассамблеи ООН по ситуации на Ближнем Востоке в данный момент не может решить проблему, так как носит исключительно рекомендательный характер. Эксперт отметил, что в Израиле не стали обращать внимания на резолюцию и продемонстрировали недовольство ООН и генсеком организации Антониу Гутерришем. Израильский посол в РФ Александр Бен Цви подтвердил, что между Израилем и ХАМАС нет и не может быть прямых переговоров.

Израильтяне убили четырех высокопоставленных членов ХАМАС

Израильские военные и бойцы ХАМАС ведут бои в секторе Газа. Танки Армии обороны Израиля были замечены на окраине палестинского анклава. Бронемашины перекрыли главную дорогу, связывающую северные и южные районы региона. На ролике, снятом в окрестностях Газы, можно увидеть, как танк израильских вооруженных сил наносит удар по легковому автомобилю. По данным армейской пресс-службы, в ночь на 30 октября были уничтожены склады с оружием и позиции с противотанковым вооружением. Всего, по данным ЦАХАЛ, было поражено 600 объектов противника. Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что солдаты ЦАХАЛ нанесли авиаудар по турецкой больнице в секторе Газа.

По данным Аомии обороны Израиля, в течение суток были убиты четверо высокопоставленных членов ХАМАС. Среди погибших командующий военно-морскими силами в центральной бригаде движения Джамиль Баба, командир противотанкового ракетного подразделения батальона Туффа Мухаммад Сафади, боец противотанкового ракетного подразделения ХАМАС Муваман Хиджази, а также старший сотрудник производственного отдела Мухаммад Авдаллах.

В ХАМАС тем временем сообщили о взятии в плен израильского офицера Ицхака Брика. Движение по ошибке опубликовало фото украинского политика Виктора Медведчука, а не Брика.

Разведка Израиля не прослушивала рации бойцов ХАМАС

Газета The New York Times пишет со ссылкой на источники среди военных Армии обороны Израиля, что в агентстве радиотехнической разведки год назад перестали прослушивать рации ХАМАС, поскольку сочли это ненужным. Изначально в Тель-Авиве приняли атаку противника 7 октября за военные учения в секторе Газа.

Россия и Иран поддержали Палестину в противовес США

Бывший посол Палестины во Франции Салман Харфи заявил, что американские военные непосредственно участвуют в боевых действиях в секторе Газа. Американский профессор Джон Миршаймер считает, что США проиграли России в борьбе за влияние на Ближнем Востоке. По его мнению, политика Москвы в отношении израильско-палестинского конфликта показала ее превосходство над вашингтонской.

Председатель постоянной комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Вахид Джалалзаде заявил, что парламенты России и Ирана должны объединить усилия, чтобы остановить военные действия Израиля против мирных палестинцев. По его словам, парламентская делегация Ирана, прибывшая в Москву, нашла понимание в Госдуме.

Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что Израиль вышел за все мыслимые и немыслимые пределы самообороны во время военной операции в секторе Газа. Он отметил, что ЦАХАЛ совершает преступления вместе с коллективным Западом и не замечать такое сложно.

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил на встрече в Тегеране, что движение ХАМАС проложило в секторе Газа более 400 километров подземных туннелей. Их ширина позволяет проехать автомобилям и мотоциклам.

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